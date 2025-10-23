Прокуратура через суд защитила права ростовчанина с инвалидностью

В Ростовской области органы прокуратуры добились, чтобы человек с инвалидностью получил нужное ему протезно-ортопедическое изделие. Об этом сообщили в прокуратуре Советского района Ростова-на-Дону.
Житель города обратился в надзорное ведомство с жалобой на бездействие отделения Фонда пенсионного и социального страхования. По медицинским показаниям мужчине требовалось протезно-ортопедическое изделие, однако фонд вовремя не обеспечил его необходимым оборудованием.
— Прокуратура обратилась в суд, и права заявителя были восстановлены, — отметили в ведомстве.
После вмешательства прокуратуры мужчина получил положенное ему средство реабилитации в полном объеме.
