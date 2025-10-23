Ричмонд
Прокуратура через суд защитила права ростовчанина с инвалидностью

В Ростове прокуратура помогла инвалиду добиться нужного протеза.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области органы прокуратуры добились, чтобы человек с инвалидностью получил нужное ему протезно-ортопедическое изделие. Об этом сообщили в прокуратуре Советского района Ростова-на-Дону.

Житель города обратился в надзорное ведомство с жалобой на бездействие отделения Фонда пенсионного и социального страхования. По медицинским показаниям мужчине требовалось протезно-ортопедическое изделие, однако фонд вовремя не обеспечил его необходимым оборудованием.

— Прокуратура обратилась в суд, и права заявителя были восстановлены, — отметили в ведомстве.

После вмешательства прокуратуры мужчина получил положенное ему средство реабилитации в полном объеме.

Напомним, ранее надзорные органы добились выплаты более 2,5 миллиона рублей учителям в Семикаракорском районе. Проверка выявила нарушения трудовых прав педагогов в 24 школах.

