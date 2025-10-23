Бензин продолжает дорожать в Свердловской области

Напомним, на фоне колебаний цен и временных сбоев поставок в соседних областях — прежде всего в Курганской и Челябинской — в Сети появлялись сообщения об ограничениях торговли бензином и дизелем на Урале. В Свердловской области, по словам властей, все розничные сети работают в обычном режиме, а контроль за поставками топлива осуществляется в ежедневном формате.