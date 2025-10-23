Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бензин продолжает дорожать в Свердловской области

В Свердловской области цены на все виды автомобильного топлива выросли с 13 по 20 октября. Это следует из оперативной информации Свердловскстата.

Источник: Reuters

Так, бензин марки Аи-92 подорожал за неделю на 0,9%, до 61,96 рубля за литр, цена на Аи-95 выросла на 0,61%, до 65,8 рубля за литр. Бензин марки Аи-98 вырос в цене на 0,53%, до 84,63 рубля за литр. Дизельное топливо подорожало на 0,89%, до 73,79 рубля за литр.

Годовую динамику цен на автомобильное топливо Свердловскстат не приводит. В начале октября власти Свердловской области заявили, что ситуация с топливом в регионе остается стабильной, а слухи о дефиците бензина не соответствуют действительности. Чиновники уточняли, что заявления о нехватке бензина, распространившиеся ранее, исходили от небольшой частной компании, не оказывающей заметного влияния на региональный рынок.

Напомним, на фоне колебаний цен и временных сбоев поставок в соседних областях — прежде всего в Курганской и Челябинской — в Сети появлялись сообщения об ограничениях торговли бензином и дизелем на Урале. В Свердловской области, по словам властей, все розничные сети работают в обычном режиме, а контроль за поставками топлива осуществляется в ежедневном формате.