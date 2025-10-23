Бензин продолжает дорожать в Свердловской области

Так, бензин марки Аи-92 подорожал за неделю на 0,9%, до 61,96 рубля за литр, цена на Аи-95 выросла на 0,61%, до 65,8 рубля за литр. Бензин марки Аи-98 вырос в цене на 0,53%, до 84,63 рубля за литр. Дизельное топливо подорожало на 0,89%, до 73,79 рубля за литр.
Годовую динамику цен на автомобильное топливо Свердловскстат не приводит. В начале октября власти Свердловской области заявили, что ситуация с топливом в регионе остается стабильной, а слухи о дефиците бензина не соответствуют действительности. Чиновники уточняли, что заявления о нехватке бензина, распространившиеся ранее, исходили от небольшой частной компании, не оказывающей заметного влияния на региональный рынок.
Напомним, на фоне колебаний цен и временных сбоев поставок в соседних областях — прежде всего в Курганской и Челябинской — в Сети появлялись сообщения об ограничениях торговли бензином и дизелем на Урале. В Свердловской области, по словам властей, все розничные сети работают в обычном режиме, а контроль за поставками топлива осуществляется в ежедневном формате.