Камерный театр в Екатеринбурге подготовил премьеру «Дела Демидовых»

Режиссер постановки — Ася Литвинова, окончившая РГИСИ (мастерская Андрея Могучего).
Спектакль посвящен основателю горнозаводской промышленности на Урале и в Сибири Акинфию Демидову, чья биография окружена многочисленными слухами и домыслами. Историю раскрывают с помощью музейных работников, которые по сюжету готовят выставку и восстанавливает утраченный в пожаре архив семьи Демидовых. Постепенно они все больше погружаются в атмосферу того времени.
«В работе над спектаклем я определила жанр как “ночь в музее”, для которого появилось много фантазий на тему оживших восковых фигур и охранника, который смотрит на экспонаты. Мне показалось, что это очень понятная сегодняшнему зрителю история, поэтому через нее начал раскручиваться взгляд на Демидовых немножко издалека, со стороны», — рассказала Ася Литвинова.
По ее словам, самой трудной частью была работа с архивными материалами, которые надо превратить в текст и показать на сцене: «Документы начала XVIII века сегодня звучат достаточно тяжеловесно. Нам пришлось проделать огромную работу над тем, чтобы их адаптировать».
Роли в спектакле исполняют: Валерий Прусаков, Сергей Шляпников, Софья Чагаева, Анастасия Иванова, Юлия Родионова, Артем Патрушев, Алексей Предеин.