В нацпарке Сочи рассказали о причинах выхода медведей к людям

Сочи столкнулся с растущей проблемой: бурые медведи все чаще выходят к людям в поисках пищи из-за неурожая в лесу и доступности мусорных отходов. За последние три года зафиксировано более 1500 случаев захода медведей в населенные пункты Большого Сочи, 267 из которых были классифицированы как конфликтные. К счастью, до нападений на людей не дошло, но ситуация требует немедленных и скоординированных действий, отметили в Сочинском национальном парке.