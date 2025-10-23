В нацпарке Сочи рассказали о причинах выхода медведей к людям

Сочи столкнулся с растущей проблемой: бурые медведи все чаще выходят к людям в поисках пищи из-за неурожая в лесу и доступности мусорных отходов. За последние три года зафиксировано более 1500 случаев захода медведей в населенные пункты Большого Сочи, 267 из которых были классифицированы как конфликтные. К счастью, до нападений на людей не дошло, но ситуация требует немедленных и скоординированных действий, отметили в Сочинском национальном парке.
«Попробовав однажды человеческую пищу, медведь становится зависимым от нее. Животное привыкает к городскому шуму, переставая бояться человека», — рассказал старший научный сотрудник наципарка Реваз Пруидзе.
Проблема усугубляется ростом популяции медведей, которая сейчас оценивается примерно в 500 особей. В сложившейся ситуации, по словам специалистов, простым усыплением или отстрелом животных проблему не решить — освободившееся место займет другой медведь, а вывезенный вернется к привычной «кормушке».
Выход из ситуации был найден на одном из горных курортов Сочи, где с 2020 года все открытые урны убрали и организовали ежевечерний вывоз отходов. В результате в этом году там не было зафиксировано ни одного конфликтного случая с медведями.
Для решения проблемы в масштабах всего Большого Сочи, на межведомственном совещании в нацпарке наметили комплекс первоочередных мер:
— Установка герметичных мусорных контейнеров: Это позволит исключить легкий доступ медведей к отходам.
— Организация раздельного сбора отходов: Это снизит привлекательность мусора для животных.
— Определение мер ответственности за замусоривание: Это стимулирует жителей и организации к правильному хранению отходов.
— Просветительская работа с населением: Специалисты Кавказского заповедника и нацпарка проведут беседы с жителями и руководителями СНТ, объясняя, как правильно вести себя, чтобы избежать встречи с медведем.