В Калининградской области оценили выбросы метана с заброшенного торфяника

«Оказалось, что на разных площадках выбросы метана сильно разнятся. Интенсивнее всего — до 213 килограмм газа с одного гектара в год — выделяли дренажные канавы, заросшие мхами. На более сухих участках, поросших редкими березами и мелкими кустарничками, потоки метана были минимальными — менее 10 килограмм с гектара в год. Кроме того, авторы обнаружили, что места с открытым торфом в теплые периоды года вовсе не выделяли метан. Напротив, они в незначительных количествах поглощали этот газ. Ученые пришли к выводу, что на объем выбросов влияет уровень грунтовых вод в почве», — говорится в сообщении. Выяснилось, чем ближе вода к поверхности, тем тоньше слой торфа, в котором идет окисление метана, что приводило к значительным потокам метана в атмосферу. Кроме этого, в жаркий июль с ливневыми дождями в 2024 году привел к резкому подъему воды и к максимальным за три года наблюдений выбросам метана.