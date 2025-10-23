Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Венесуэла предупредила США о готовности защищаться: приготовлено огромное количество вооружения

Николас Мадуро: У армии Венесуэлы есть пять тысяч комплексов «Игла-С».

Источник: Комсомольская правда

Венесуэла укрепляет свою противовоздушную оборону, разместив на стратегических позициях пять тысяч ракетных комплексов «Игла-С». Об этом заявил президент страны Николас Мадуро.

По словам главы государства, эти комплексы обеспечивают безопасность и стабильность государства. Он подчеркнул, что тысячи обученных специалистов готовы занять позиции по всей территории Венесуэлы — от отдалённых горных районов до городов и посёлков.

Мадуро отметил, что страна должна стать неприступной, чтобы защитить себя от внешних угроз, при этом не вмешиваясь в дела других государств.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп разрешил ЦРУ проводить более жёсткие действия против венесуэльских властей. Как сообщила газета The Washington Post, ссылаясь на свои источники, Трамп подписал секретный документ. Он позволяет американской разведке действовать агрессивнее в рамках борьбы с наркоторговлей. Подробности этих мер не разглашаются.

Узнать больше по теме
Биография Николаса Мадуро
Глава МИД в правительстве Уго Чавеса и президент Венесуэлы — Николас Мадуро остаётся загадкой для мировой общественности. Водитель автобуса в феноменальные сроки возглавил страну, погружённую в кризисы. Он победил на выборах после смерти лидера Боливарианской революции и продолжил его курс. Рассказываем о ключевых этапах биографии Николаса Мадуро.
Читать дальше