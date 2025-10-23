Венесуэла предупредила США о готовности защищаться: приготовлено огромное количество вооружения

Венесуэла укрепляет свою противовоздушную оборону, разместив на стратегических позициях пять тысяч ракетных комплексов «Игла-С». Об этом заявил президент страны Николас Мадуро.
По словам главы государства, эти комплексы обеспечивают безопасность и стабильность государства. Он подчеркнул, что тысячи обученных специалистов готовы занять позиции по всей территории Венесуэлы — от отдалённых горных районов до городов и посёлков.
Мадуро отметил, что страна должна стать неприступной, чтобы защитить себя от внешних угроз, при этом не вмешиваясь в дела других государств.
Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп разрешил ЦРУ проводить более жёсткие действия против венесуэльских властей. Как сообщила газета The Washington Post, ссылаясь на свои источники, Трамп подписал секретный документ. Он позволяет американской разведке действовать агрессивнее в рамках борьбы с наркоторговлей. Подробности этих мер не разглашаются.