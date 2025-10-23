Ричмонд
В Минске милиция задержала участников конкурса, объявленного блогером

Минская милиция отреагировала на участие в блогерском конкурсе.

Источник: Комсомольская правда

В Минске милиция задержала участников конкурса, объявленного блогером. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

«Гонка за выигрышем и популярностью оборачивается законным наказанием», — сказано в сообщении.

В милиции заметили, что в Минске фиксируются правонарушения, которые связаны с участием в конкурсе, объявленном блогером. И акцентировали внимание на том, что стремление к славе и легкому выигрышу вынуждает молодежь забыть про границы дозволенного, толкает на правонарушения. Это несанкционированные массовые мероприятия, повреждение чужого имущества, хулиганство.

«Эти и другие действия, совершаемые ради “хайпа”, молодые люди снимают на видео и выкладывают в интернет», — заметили в ведомстве.

И добавили, что по каждому из фактов проведена проверка, участники роликов идентифицированы, к ним применены меры, установленные законом.

«Участие в конкурсах и стремление к популярности не могут быть оправданием для правонарушений», — заявили в минской милиции.

