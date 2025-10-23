В Минске милиция задержала участников конкурса, объявленного блогером

В милиции заметили, что в Минске фиксируются правонарушения, которые связаны с участием в конкурсе, объявленном блогером. И акцентировали внимание на том, что стремление к славе и легкому выигрышу вынуждает молодежь забыть про границы дозволенного, толкает на правонарушения. Это несанкционированные массовые мероприятия, повреждение чужого имущества, хулиганство.