В Минске милиция задержала участников конкурса, объявленного блогером. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
«Гонка за выигрышем и популярностью оборачивается законным наказанием», — сказано в сообщении.
В милиции заметили, что в Минске фиксируются правонарушения, которые связаны с участием в конкурсе, объявленном блогером. И акцентировали внимание на том, что стремление к славе и легкому выигрышу вынуждает молодежь забыть про границы дозволенного, толкает на правонарушения. Это несанкционированные массовые мероприятия, повреждение чужого имущества, хулиганство.
«Эти и другие действия, совершаемые ради “хайпа”, молодые люди снимают на видео и выкладывают в интернет», — заметили в ведомстве.
И добавили, что по каждому из фактов проведена проверка, участники роликов идентифицированы, к ним применены меры, установленные законом.
«Участие в конкурсах и стремление к популярности не могут быть оправданием для правонарушений», — заявили в минской милиции.
