Сотрудники станции скорой помощи в Екатеринбурге пожаловались на холод в здании

В Екатеринбурге сотрудники подстанции № 7 станции скорой медпомощи пожаловались на холод в здании.

Источник: AP 2024

Речь идет о здании на Таватуйской. «Работаем тепло одетые. Сложно сказать, какая температура в помещении, потому что у нас всегда включены два обогревателя. Без них очень холодно», — передает «КП-Екатеринбург» слова сотрудников. В администрации города заявили, что в ближайшее время проблема с отоплением будет решена. А главврач станции скорой помощи Евгений Рузанов заверил, что к нему не поступало жалоб от врачей.