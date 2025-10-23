Глава Башкирии принял участие во II Совете регионов России и Узбекистана

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о ходе реализации совместных проектов с Узбекистаном, достигнутых на площадке II Совета регионов двух стран. В беседе с журналистами он сообщил, что товарооборот между республикой и соседним государством вырос на 17% по сравнению с прошлым годом.