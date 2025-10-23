Глава Башкирии принял участие во II Совете регионов России и Узбекистана

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о ходе реализации совместных проектов с Узбекистаном, достигнутых на площадке II Совета регионов двух стран. В беседе с журналистами он сообщил, что товарооборот между республикой и соседним государством вырос на 17% по сравнению с прошлым годом.
Руководитель региона отметил, что работа с узбекскими партнерами выстроена на системной основе. Дорожная карта сотрудничества содержит более 90 пунктов, касающихся экономики, инвестиций, а также культурного и гуманитарного обмена.
Хабиров сообщил, что на совещании рассмотрели планы создания совместного индустриального парка в Ташкентской области. Он попросил вице-премьера Узбекистана Жамшида Ходжаева активизировать работу в этом направлении, поскольку с башкирской стороны уже есть потенциальные резиденты. В свою очередь, узбекские инвесторы заинтересованы в реализации сельскохозяйственных проектов на территории Башкирии.
Глава республики также обозначил векторы развития гуманитарного сотрудничества. Он напомнил о недавних культурных обменах: выступлении исполнителя ZAINETDIN в Каракалпакстане и гастролях певцов из Ташкента на фестивале «Романтика осени» в Башкирии. Кроме того, в Бухаре открыли представительство Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня, что позволяет ученым двух регионов работать совместно.
