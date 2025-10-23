Ричмонд
Экс-мэра, засудившего пенсионерку за фразу «вор должен сидеть», отправили в колонию

После того как экс-мэр Салавата Игорь Миронов был приговорен к реальному лишению свободы, жительница города Светлана Дублистова заявила о намерении пересмотреть судебное решение, обязывающее ее выплатить бывшему чиновнику более 70 тысяч рублей.

Конфликт между сторонами возник из-за комментария женщины в социальных сетях, содержавшего фразу «вор должен сидеть в тюрьме», за который Миронов ранее подал на нее в суд.

Основанием для обжалования должны послужить вновь открывшиеся обстоятельства — сам Миронов получил три года колонии общего режима за незаконную передачу прав на городское электрохозяйство частной компании, хотя вину не признал. Дублистова, присутствовавшая на заседании по делу экс-мэра, сообщила о готовности отстаивать свои права и выразила надежду на восстановление справедливости.

Ранее сообщалось, что ФСБ ликвидировала канал массовой нелегальной миграции.

