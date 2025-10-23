Экс-мэра, засудившего пенсионерку за фразу «вор должен сидеть», отправили в колонию

Основанием для обжалования должны послужить вновь открывшиеся обстоятельства — сам Миронов получил три года колонии общего режима за незаконную передачу прав на городское электрохозяйство частной компании, хотя вину не признал. Дублистова, присутствовавшая на заседании по делу экс-мэра, сообщила о готовности отстаивать свои права и выразила надежду на восстановление справедливости.