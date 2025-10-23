Владимир Путин прислал венок на прощание с погибшим военкором Иваном Зуевым

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко заявила, что по факту атаки украинских боевиков на съемочную группу МИА «Россия сегодня» в Запорожской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 105, ст. 144 УК РФ (убийство и покушение на убийство, воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов).