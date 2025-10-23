В храмах проводят панихиды по погибшим при взрыве на заводе в Копейске

«Священнослужители молятся об упокоении погибших сотрудников копейского предприятия, в храмах проходят панихиды. И конечно, мы молимся о здравии пострадавших работников, желаем им скорейшего выздоровления. Наши священники входят в оперативный штаб и готовы оказать любую помощь пострадавшим южноуральцам», — рассказал митрополит Челябинский и Миасский Алексий.