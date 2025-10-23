Ричмонд
В храмах проводят панихиды по погибшим при взрыве на заводе в Копейске

В храмах Челябинской области проходят панихиды по погибшим при взрыве на копейском заводе «Пластмасс».

Источник: Reuters

Об сообщили в пресс-службе Челябинской епархии.

«Священнослужители молятся об упокоении погибших сотрудников копейского предприятия, в храмах проходят панихиды. И конечно, мы молимся о здравии пострадавших работников, желаем им скорейшего выздоровления. Наши священники входят в оперативный штаб и готовы оказать любую помощь пострадавшим южноуральцам», — рассказал митрополит Челябинский и Миасский Алексий.

Взрыв на заводе «Пластмасс» прогремел за несколько минут до полуночи. По последним данным, погибли девять человек. Также сообщается о пятерых пострадавших. Завод «Пластмасс» выпускает боеприпасы для ствольной артиллерии, реактивные снаряды, отдельные виды авиационных средств поражения.