В храмах проводят панихиды по погибшим при взрыве на заводе в Копейске

Об сообщили в пресс-службе Челябинской епархии.
«Священнослужители молятся об упокоении погибших сотрудников копейского предприятия, в храмах проходят панихиды. И конечно, мы молимся о здравии пострадавших работников, желаем им скорейшего выздоровления. Наши священники входят в оперативный штаб и готовы оказать любую помощь пострадавшим южноуральцам», — рассказал митрополит Челябинский и Миасский Алексий.
Взрыв на заводе «Пластмасс» прогремел за несколько минут до полуночи. По последним данным, погибли девять человек. Также сообщается о пятерых пострадавших. Завод «Пластмасс» выпускает боеприпасы для ствольной артиллерии, реактивные снаряды, отдельные виды авиационных средств поражения.