Замминистра Беспалов о сдаче школы в «Белом хуторе»: Это будет сложно сделать

Напомним, школу на 1100 мест в «Белом хуторе» пытаются возвести с 2021 года. Стоимость проекта — 1,5 млрд рублей. Изначально сдать здание планировали в 2024 году. Но и в 2025 году готовность объекта едва поднялась выше 10%. Подрядчика сменили (теперь это фирма «Челябстрой»), а в проектно-сметную документацию внесли корректировки.