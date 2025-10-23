Замминистра Беспалов о сдаче школы в «Белом хуторе»: Это будет сложно сделать

В челябинском микрорайоне «Белый хутор» снова взялись за возведение школы-долгостроя. На площадке появились рабочие. Об этом сообщили в региональном отделении «Народного фронта».
Сдать школу планируют до конца 2026 года. Но чтобы успеть к этому сроку, потребуется приложить максимум усилий.
— Это будет сложно сделать, — подтвердил замминистра строительства и инфраструктуры Челябинской области Василий Беспалов.
В министерстве намерены судиться с предыдущим подрядчиком — московской компанией «Русстройкомплект». Дело в том, что строительство школы начали с нарушениями, из-за этого пришлось разобрать перекрытия и демонтировать 97 колонн.
Напомним, школу на 1100 мест в «Белом хуторе» пытаются возвести с 2021 года. Стоимость проекта — 1,5 млрд рублей. Изначально сдать здание планировали в 2024 году. Но и в 2025 году готовность объекта едва поднялась выше 10%. Подрядчика сменили (теперь это фирма «Челябстрой»), а в проектно-сметную документацию внесли корректировки.
Поторопиться со строительством ранее требовали губернатор Челябинской области Алексей Текслер и председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.