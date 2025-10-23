Детскую больницу города Башкирии присоединят к ГКБ № 1

Как отметила замминистра ведомства Татьяна Саубанова, объединение позволит создать единую систему оказания помощи — от участковых педиатров до стационара. При этом принцип прикрепления детей к врачам сохранится. Централизация управления упростит и ускорит получение консультаций узких специалистов.
Сейчас хирурги, урологи, нейрохирурги, офтальмологи, оториноларингологи и другие специалисты занимаются ребятами в ГКБ № 1, а круглосуточное лечение соматических заболеваний проводится только в детской больнице, что создает барьеры и снижает эффективность оказания медпомощи.
