Беспорядки в Махачкале координировались через канал, созданный с украинского номера

Согласно материалам уголовного дела, оказавшимся в распоряжении РИА Новости, Telegram-канал «Утро Дагестан», который, по версии следствия, координировал массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года, был создан с использованием украинского телефонного номера.
Данные расследования указывают, что один из обвиняемых в организации беспорядков, Абакар Абакаров, создал данный канал 30 марта 2020 года. Для его регистрации он использовал учетную запись в мессенджере, привязанную к номеру телефона украинского оператора связи «Киевстар».
При этом непосредственное ведение канала Абакаров осуществлял с аккаунта, зарегистрированного через номер турецкого мобильного оператора, который также использовался для общения с подписчиками через функцию обратной связи.
