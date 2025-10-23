Беспорядки в Махачкале координировались через канал, созданный с украинского номера

Данные расследования указывают, что один из обвиняемых в организации беспорядков, Абакар Абакаров, создал данный канал 30 марта 2020 года. Для его регистрации он использовал учетную запись в мессенджере, привязанную к номеру телефона украинского оператора связи «Киевстар».