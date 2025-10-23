Ричмонд
Эксперт Бондарь: Россиянам грозит штраф за установку второй двери в тамбуре

Установка второй двери в тамбуре без разрешения — административное нарушение, в рамках которого россиянам придется платить штраф, а также демонтировать конструкцию. Об этом рассказал общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Подобные действия считаются самовольной перепланировкой общедомового имущества. Тамбуры и лестничные клетки относятся к этой категории, из-за чего изменения необходимо согласовывать со всеми собственниками.

Согласно закону, лица, осуществившие перепланировку без разрешения, должны вернуть все в исходное состояние, поэтому дверь придется снять. За нарушение предусмотрены штрафы — их сумма может достигать 2,5 тысячи рублей.

Кроме того, дверь, установленная соответствующего без разрешения, может нарушать правила пожарной безопасности, создавая препятствия при эвакуации. За это россиянам, нарушившим порядок, придется заплатить от 5 до 15 тысяч рублей, передает News.ru.

Общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь, в свою очередь, объяснил, что делать, если у соседа есть тараканы в квартире. В этом случае его можно привлечь к ответственности по статье 6.4 КоАП РФ.