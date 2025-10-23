Россияне до 14 лет смогут купить билеты в Беларусь только по загранпаспорту

В организации уточнили, что россиянам до 14 лет для выезда за пределы РФ на поездах, которые отправляются с 20 января 2026 года, оформление билетов будет происходить только по заграничному паспорту. Оформить билет по свидетельству о рождении, как это было ранее, будет невозможно.