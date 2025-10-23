Ричмонд
Россияне до 14 лет смогут купить билеты в Беларусь только по загранпаспорту

РЖД изменила правила оформления билетов, в том числе и в Беларусь.

Источник: Комсомольская правда

Россияне до 14 лет смогут купить билеты в Беларусь только по загранпаспорту. Подробности озвучили в пресс-службе Российской железной дороги.

В организации уточнили, что россиянам до 14 лет для выезда за пределы РФ на поездах, которые отправляются с 20 января 2026 года, оформление билетов будет происходить только по заграничному паспорту. Оформить билет по свидетельству о рождении, как это было ранее, будет невозможно.

В РЖД отметили, что дети, выехавшие за пределы России до 20 января 2026 года по свидетельству о рождении, смогут вернуться обратно по данному документу после указанной даты.

«В том числе изменения будут действовать и при поездках в Республики Беларусь, Казахстан, Абхазия и другие государства», — обратили внимание в пресс-службе.

Кстати, БЖД увеличила срок предпродажи билетов до 90 суток по популярному направлению.

Тем временем белорусы будут отдыхать три дня подряд в ноябре 2025 года.

