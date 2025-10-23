В Ростовской области за сутки ликвидировали шесть ДТП и три пожара

За минувшие сутки, 22 октября, спасатели Главного управления МЧС по Ростовской области выезжали на ликвидацию шести дорожно-транспортных происшествий и трех пожаров. Об этом рассказали в Telegram-канале ведомства.
Всего в операциях принимали участие 48 специалистов и было задействовано 12 единиц техники.
Напомним, ранее, 20 октября, донские спасатели ликвидировали шесть пожаров и восемь ДТП. Тогда в аварийно-спасательных работах участвовали 88 человек и 22 машины, одного пострадавшего спасли.
Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!