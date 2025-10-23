В Уфе на двух улицах ограничат движение транспорта

Как сообщает столичная администрация, с 23 октября по 11 ноября частично перекроют проезжую часть по нечётной стороне улицы Коммунистической в районе дома № 101.
С 23 октября по 10 ноября ожидается частичное перекрытие проезжей части по нечётной стороне улицы Менделеева в районе дома № 160/9.
С 1 по 25 ноября — частичное перекрытие проезжей части по улице Менделеева в районе дома № 158.
Городские службы просят уфимцев и гостей города учитывать ограничения во время поездок.
Ранее в Башкирии закрыли мост через Уязы.