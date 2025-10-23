Контейнеровозы застревают на безопасной и качественной дороге во Владивостоке

Улицу отремонтировали в 2023 году. В районе конечной остановки «Улица Толстого» появились разворотное кольцо и два остановочных павильона, один из которых явно лишний — он установлен в месте высадки пассажиров, посадка производится на другой стороне дороги. А проезжая часть здесь очень узкая — маршрутки маневрировать могут, а тягачи с полуприцепами, которых упорно направляют на сопку навигаторы, не в состоянии развернуться.
По словам местных жителей, водители грузовиков застревают на этом развороте практически ежедневно. Как пишут в социальных сетях, вчера вечером очередной дальнобойщик, приехавший из Барнаула, смог развернуться только с помощью неравнодушных очевидцев.
Жители просят городскую администрацию и Госавтоинспекцию установить дорожные знаки, запрещающие въезд большегрузного транспорта на улицу Толстого.