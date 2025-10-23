Ричмонд
Контейнеровозы застревают на безопасной и качественной дороге во Владивостоке


После реконструкции улицы Толстого во Владивостоке грузовики-контейнеровозы стали попадаться в ловушку узкого разворотного кольца в районе конечной остановки маршрутки № 38 — знаков, запрещающих движение большегрузного транспорта по улице, на кольцевом перекрёстке с проспектом Красного Знамени не установлено, а навигаторы по непонятным причинам указывают дальнобойщикам дорогу вверх на сопку, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Улицу отремонтировали в 2023 году. В районе конечной остановки «Улица Толстого» появились разворотное кольцо и два остановочных павильона, один из которых явно лишний — он установлен в месте высадки пассажиров, посадка производится на другой стороне дороги. А проезжая часть здесь очень узкая — маршрутки маневрировать могут, а тягачи с полуприцепами, которых упорно направляют на сопку навигаторы, не в состоянии развернуться.

По словам местных жителей, водители грузовиков застревают на этом развороте практически ежедневно. Как пишут в социальных сетях, вчера вечером очередной дальнобойщик, приехавший из Барнаула, смог развернуться только с помощью неравнодушных очевидцев.

Жители просят городскую администрацию и Госавтоинспекцию установить дорожные знаки, запрещающие въезд большегрузного транспорта на улицу Толстого.