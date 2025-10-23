В Самаре покрасили крышу цирка

В середине октября местные жители заметили, что крыша цирка стала темной. Ранее она была покрашена в черно-белые квадраты, в честь знаменитой кепки Олега Попова. Ближе к концу месяца на здании появились белые звезды. При этом горожане считают, что часть фасада обтянули тканью.