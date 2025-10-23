В Самаре покрасили крышу цирка

В Самаре провели ремонтные работы на фасаде здания цирка. Теперь строение украшают белые звезды.
В середине октября местные жители заметили, что крыша цирка стала темной. Ранее она была покрашена в черно-белые квадраты, в честь знаменитой кепки Олега Попова. Ближе к концу месяца на здании появились белые звезды. При этом горожане считают, что часть фасада обтянули тканью.
Напомним, в 2024 году опубликовали заявку о поиске подрядчика для проведения ремонтных работ. Начальная цена контракта составляла 3,6 млн рублей. Подрядчиков обязали привести в порядок круглый коридор, холл и закулисье.