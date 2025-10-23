Актёр Саша Петров весной этого года впервые стал отцом. Его жена Вика родила артисту сына. Мальчика назвали Федором. Впрочем, больше подробностей о жизни ребенка общественности актёр не сообщал. Известно только, что Петровы уже крестили сына. После рождения ребёнка супруги перестали выходить в свет вместе. Так что когда Саша Петров с женой вдруг появились на презентации шоу «Форт. Возвращение легенды», корреспонденты рассчитывали узнать подробности семейной жизни или хотя бы, с кем они оставили малыша, но Саша не стал об этом рассказывать. Кстати, гости на вечеринке отметили, что Виктория Петрова серьезно похудела и, кажется, стала выглядеть ещё стройнее, чем до беременности.
Актёр Петров пришел с женой на презентацию: сына не взяли
