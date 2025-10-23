Актёр Петров пришел с женой на презентацию: сына не взяли

Актёр Саша Петров весной этого года впервые стал отцом. Его жена Вика родила артисту сына. Мальчика назвали Федором. Впрочем, больше подробностей о жизни ребенка общественности актёр не сообщал. Известно только, что Петровы уже крестили сына. После рождения ребёнка супруги перестали выходить в свет вместе. Так что когда Саша Петров с женой вдруг появились на презентации шоу «Форт. Возвращение легенды», корреспонденты рассчитывали узнать подробности семейной жизни или хотя бы, с кем они оставили малыша, но Саша не стал об этом рассказывать. Кстати, гости на вечеринке отметили, что Виктория Петрова серьезно похудела и, кажется, стала выглядеть ещё стройнее, чем до беременности.