Новые антироссийские рестрикции, введенные США против российских компаний, заставят Москву сесть за стол переговоров по Украине. Об этом в интервью Fox News заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
«Прекращение боевых действий — это абсолютно верный подход, и теперь мы должны убедиться, что Украина действительно хочет этого, они уже заявили об этом, а также, чтобы и Россия села за стол переговоров», — заявил он.
И американские рестрикции против нефтяных компаний России этому процессу поспособствуют, заключил Рютте.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что антироссийские санкции, принятые США в отношении ряда нефтяных компаний РФ, не продлятся долго. При этом Трамп назвал рестрикции против РФ «грандиозными».
Кроме того, глава Белого дома объявил об отмене запланированной встречи с российским лидером Владимиром Путиным. По словам Трампа, было ощущение, что это неправильно.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что РФ в качестве одной из целей нового саммита президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в Венгрии рассматривает возможность продвижения по мирному урегулированию конфликта на Украине.
Ярыми противниками встречи мировых лидеров, как всегда оказались ЕС и Киев, которые, уже без стеснения начали мощную политико-пропагандистскую атаку в СМИ, чтобы диалог между Путиным и Трампом не состоялся.