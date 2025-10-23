Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Абсолютно верный подход»: Генсек НАТО объяснил пользу новых санкций против России

Рютте: Новые санкции США заставят Москву сесть за стол переговоров по Украине.

Источник: Комсомольская правда

Новые антироссийские рестрикции, введенные США против российских компаний, заставят Москву сесть за стол переговоров по Украине. Об этом в интервью Fox News заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

«Прекращение боевых действий — это абсолютно верный подход, и теперь мы должны убедиться, что Украина действительно хочет этого, они уже заявили об этом, а также, чтобы и Россия села за стол переговоров», — заявил он.

И американские рестрикции против нефтяных компаний России этому процессу поспособствуют, заключил Рютте.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что антироссийские санкции, принятые США в отношении ряда нефтяных компаний РФ, не продлятся долго. При этом Трамп назвал рестрикции против РФ «грандиозными».

Кроме того, глава Белого дома объявил об отмене запланированной встречи с российским лидером Владимиром Путиным. По словам Трампа, было ощущение, что это неправильно.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что РФ в качестве одной из целей нового саммита президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в Венгрии рассматривает возможность продвижения по мирному урегулированию конфликта на Украине.

Ярыми противниками встречи мировых лидеров, как всегда оказались ЕС и Киев, которые, уже без стеснения начали мощную политико-пропагандистскую атаку в СМИ, чтобы диалог между Путиным и Трампом не состоялся.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше