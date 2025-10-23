Омскую компанию заподозрили в незаконном привлечении инвестиций

В омском отделении Банка России уточнили, что так жителей обманывают мошенники — с помощью различных незаконных схем с обещанием кредитов под низкие проценты, выгодных вложений и высоких доходов. На деле это часто оборачивается потерей денег. Прежде чем инвестировать, следует тщательно проверить компанию. При этом предложения об инвестициях в криптовалюте или о покупке ценных бумаг компании должны насторожить.