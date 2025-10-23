Bloomberg: поток нефти из РФ в Индию может упасть почти до нуля из-за Трампа

Уточняется, что государственные нефтеперерабатывающие компании, в том числе Indian Oil Corp., Bharat Petroleum Corp. и Hindustan Petroleum Corp. Ltd., обычно закупают российскую нефть на спотовом рынке, а частная компания Reliance Industries Ltd. имеет долгосрочный контракт с «Роснефтью».
Индия является крупным покупателем российской нефти.
Ранее власти Индии ответили на претензии США по вопросу закупок российской нефти. В МИД уточнили, что страна намерена выполнять главную цель — защитить собственные интересы в сфере обеспечения энергоресурсов.