Ученый Олсен заявил, что «Зону 51» в Египте строили для связи с пришельцами

Согласно данным из открытых источников, огромный овальный чан из гранита, напоминающий ванную, обнаружили в Египте в начале 1900-х годов. Его глубина — более 30 метров, длина основных блоков — более 4 метров, каждый блок весит около 8 тонн. Долгое время объект был под наблюдением военных, поэтому его прозвали «Зоной 51» по аналогии с американской базой.