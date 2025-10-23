Ученый Олсен заявил, что «Зону 51» в Египте строили для связи с пришельцами

Египетскую Завиет-эль-Эриан или «Зону 51» могли построить для связи с пришельцами, космических путешествий или «духовного восхождения», заявил в подкасте Мэтта Билла Limitless независимый ученый Дерек Олсен, материал перевел aif.ru.
По словам исследователя, древнеегипетское слово «Себа», нанесенное на стены строения, означает «врата к звездам». Следовательно, сооружение было возведено как «сосуд для древних людей, чтобы путешествовать по космосу».
Однако, как осуществлялись эти «путешествия» и каким образом люди могли связываться с пришельцами через гранитные стены — Олсен не раскрыл.
По одной из версий ученых-египтологов, Завиет-эль-Эриан — недостроенный комплекс пирамид 3-й или 4-й династии, а слово «Себа» могло относиться к имени того, кто возводил строение.
Согласно данным из открытых источников, огромный овальный чан из гранита, напоминающий ванную, обнаружили в Египте в начале 1900-х годов. Его глубина — более 30 метров, длина основных блоков — более 4 метров, каждый блок весит около 8 тонн. Долгое время объект был под наблюдением военных, поэтому его прозвали «Зоной 51» по аналогии с американской базой.
