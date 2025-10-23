Выплату пенсии могут приостановить или прекратить: россиянам назвали условия

Выплата пенсии может быть приостановлена, если гражданин не получал ее на протяжении шести месяцев подряд. Об этом в интервью RT сообщил юрист Александр Хаминский, возглавляющий Центр правопорядка в Москве и Московской области.
Он пояснил, что такая ситуация часто возникает при закрытии банковского счета, на который приходила пенсия, если пенсионер не подал новое заявление с актуальными реквизитами. Также выплаты приостанавливаются, когда в Социальный фонд России поступают документы о переезде пенсионера на постоянное жительство в другую страну, которая по международному договору сама обеспечивает его пенсией.
Эксперт добавил, что эти правила касаются не только страховой пенсии по старости, но и пенсии по случаю потери кормильца. Например, если получатель такой пенсии в возрасте от 18 до 23 лет закончил школу, но не предоставил справку об обучении в вузе на очной форме, выплаты будут приостановлены.
Хаминский отметил, что если в течение шести месяцев после приостановления человек не устранит указанные причины, выплата пенсии прекращается полностью. Также выплаты полностью прекращаются в случае смерти пенсионера или признания его безвестно отсутствующим или умершим.
Как пример, 76-летняя певица Алла Пугачева, которая уже больше года не получает пенсию. После отъезда из России в 2022 году выплаты артистке были заморожены. Но, видимо, ее это не особенно беспокоит, поскольку до российского консульства она так и не дошла.