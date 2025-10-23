Выплату пенсии могут приостановить или прекратить: россиянам назвали условия

Как пример, 76-летняя певица Алла Пугачева, которая уже больше года не получает пенсию. После отъезда из России в 2022 году выплаты артистке были заморожены. Но, видимо, ее это не особенно беспокоит, поскольку до российского консульства она так и не дошла.