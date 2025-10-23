В Омске с 1 ноября поднимется стоимость проезда в маршрутных автобусах

Партнёр Совета СРО Юрий Лутков прокомментировал это решение, объяснив, что последний раз стоимость проезда повышалась почти год назад, 20 декабря 2024 года. По его словам, в этом году цена на товары и услуги не снизилась, а в транспортной отрасли затраты на топливо, запчасти, ремонт и шины выросли в среднем на 30%. Также с нового года произойдут изменения в налогообложении, что повлияет на доходы перевозчиков. Лутков отметил, что перевозчики не получают дотаций, как муниципальные компании, и оплата за проезд является единственным источником компенсации всех затрат.