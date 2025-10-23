В Омске с 1 ноября поднимется стоимость проезда в маршрутных автобусах

Ранее сообщалось о повышении стоимости проезда на ряде омских маршрутов. На последнем заседании Совета саморегулируемой организации «Омские перевозчики» было принято решение о повышении цен в маршрутных автобусах, работающих по нерегулируемым тарифам, начиная с 1 ноября 2025 года. Такое решение было принято с учётом текущей экономической ситуации, инфляции, роста цен на запчасти и топливо.
Согласно новому тарифу, стоимость проезда по безналичному расчёту составит:
Для граждан по картам «Омка» и банковским картам — 50 рублей. Для школьников, студентов и пенсионеров (по картам «Омка») — 45 рублей. За наличный расчёт стоимость проезда для всех категорий пассажиров составит 50 рублей.
Партнёр Совета СРО Юрий Лутков прокомментировал это решение, объяснив, что последний раз стоимость проезда повышалась почти год назад, 20 декабря 2024 года. По его словам, в этом году цена на товары и услуги не снизилась, а в транспортной отрасли затраты на топливо, запчасти, ремонт и шины выросли в среднем на 30%. Также с нового года произойдут изменения в налогообложении, что повлияет на доходы перевозчиков. Лутков отметил, что перевозчики не получают дотаций, как муниципальные компании, и оплата за проезд является единственным источником компенсации всех затрат.
«В сложившейся экономической ситуации мы вынуждены поднять стоимость проезда всего лишь на 11%. В противном случае мы не сможем обеспечить ритмичную работу общественного транспорта на наших маршрутах», — подчеркнул Юрий Лутков.