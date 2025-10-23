Овчинский: по проекту КРТ в ЦАО построят объекты делового назначения

В Мещанском районе Центрального административного округа Москвы планируется реализация проекта комплексного развития территорий (КРТ), который сосредоточится на преобразовании зон вокруг крупного транспортно-пересадочного узла. На участке площадью 3,27 гектара будут построены объекты общественно-делового назначения. Информация о проекте размещена на портале mos.ru, о чем сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.
Проект КРТ в Мещанском районе разработан с учетом будущего развития транспортной инфраструктуры. На территории будет сохранен действующий вестибюль станции метро «Рижская» Калужско-Рижской линии.
«Тут же строится второй вестибюль одноименной остановки Большой кольцевой линии, который обеспечит удобную пересадку между метро и второй, а в последствии — третьей и четвертой линиями МЦД и будущей высокоскоростной железнодорожной магистралью Москва — Санкт-Петербург. Комплексное развитие участка предусматривает также строительство 170 тысяч квадратных метров недвижимости. Наибольший объем при этом — свыше 134 тысяч “квадратов” — придется на объекты общественно-делового назначения. В том числе построят гостиничный комплекс площадью более 35 тысяч квадратных метров, рассчитанный на 380 номеров. Реализация проекта позволит создать более 4,2 тысячи рабочих мест», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.
Зона редевелопмента расположена между Третьим транспортным кольцом, проспектом Мира и Водопроводным переулком, где находится станция метро «Рижская». Реализация проекта станет частью масштабной программы по преобразованию площади у Рижского вокзала, при этом будет сохранен памятник создателям первого спутника, выполненный скульптором Семеном Яковлевичем Ковнером.
Ранее пресс-служба Департамента градостроительной политики сообщила о проекте комплексного развития территорий в Лосиноостровском районе, где также планируется реорганизация участка площадью 3,64 гектара. В течение шести лет здесь будет построено около 111 тысяч квадратных метров недвижимости, большая часть из которой будет предназначена для программы реновации. Вблизи новостроек планируется строительство поликлиники на 360 посещений в смену.
Программа комплексного развития территорий в Москве включает 336 проектов общей площадью более 4,2 тысячи гектаров и реализуется по поручению мэра города Сергея Собянина.