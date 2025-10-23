Овчинский: по проекту КРТ в ЦАО построят объекты делового назначения

«Тут же строится второй вестибюль одноименной остановки Большой кольцевой линии, который обеспечит удобную пересадку между метро и второй, а в последствии — третьей и четвертой линиями МЦД и будущей высокоскоростной железнодорожной магистралью Москва — Санкт-Петербург. Комплексное развитие участка предусматривает также строительство 170 тысяч квадратных метров недвижимости. Наибольший объем при этом — свыше 134 тысяч “квадратов” — придется на объекты общественно-делового назначения. В том числе построят гостиничный комплекс площадью более 35 тысяч квадратных метров, рассчитанный на 380 номеров. Реализация проекта позволит создать более 4,2 тысячи рабочих мест», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.