МегаФон ускорил интернет в музее-заповеднике

Посетители усадьбы «Измайлово» смогут пользоваться скоростным интернетом, прогуливаясь среди древних построек. Теперь здесь доступен мобильный интернет со средней скоростью в 60 Мбит/с.
Новое телеком-оборудование поддерживает технологию MIMO2×2, которая увеличивает пропускную способность сети и обеспечивает стабильный сигнал даже при высокой нагрузке. Благодаря этому пользователи смогут быстро загружать фото и видео, а также делиться впечатлениями в соцсетях через прямые эфиры. Усадьба остается одной из самых популярных в Москве. Среди приезжих из других городов чаще всего «Измайлово» посещают туристы из Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Самары, Ростова-на-Дону и Ставрополя.
— Усадьба «Измайлово» стала местом пересечения эпох. Сюда приходят с семьей, приезжают туристы, чтобы провести время на природе и прикоснуться к культурному наследию Москвы. Мы видим, как растет интерес к этой локации: только с начала года объем интернет-трафика увеличился на 10 процентов. Поэтому для нас важно развернуть здесь надежную и быструю сеть, чтобы каждый посетитель мог оставаться на связи даже в часы пиковой нагрузки, — рассказал директор московского отделения МегаФона Виктор Югай.
«Измайлово» стало родовой вотчиной бояр Романовых при Иване Грозном. В середине XVII века оно превратилось в «дворцовое царское село». Сегодня «Измайлово» входит в Московский объединенный музей-заповедник, где проходят экскурсии, выставки и концерты.