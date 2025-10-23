В Приморье освободили из-под стражи французского велосипедиста Сехили

В Приморском крае суд освободил из-под стражи французского велосипедиста Софиана Сехили, признанного виновным в незаконном пересечении границы РФ. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе судебной системы региона.
С учетом времени, проведенного французом под стражей, он также освобожден от уплаты назначенного ему штрафа в 50 тыс. рублей.
«Мера пресечения в виде заключения под стражу отменена, Сехили освобожден из-под стражи в зале суда», — сказано в сообщении пресс-службы судебной системы Приморья.
Уточняется, что под стражей француз находился с 4 сентября по 20 октября.
Сехили возварщены заграничный паспорт, копия электронной визы, два мобильных телефона, электронная книга, видеокамера, навигатор и велосипед.
Ранее газета Le Monde писала, что Сехили был задержан во Владивостоке. Француз пытался побить мировой рекорд по пересечению Евразии на велосипеде. 2 сентября велопутешественник был задержан на китайско-российской границе.