И опять часть Кишинева без света: Где в столице отключат электричество — публикуем адреса

Поставщик электроэнергии Premier Energy сообщает о запланированных отключениях электроэнергии в четверг, 23 октября 2025, в Кишиневе.
Ботаника.
Мунчешть, 121/1 — с 09:00 до 17:00.
Буюканы.
Бисеричий, 7−19, 18−34, пер. Бисеричий, 2, 8, 3−19, 25, 29, Г. Кодряну, 46−54, 59−69, 69A, 69/2, 73−89, Драгомирна, 11, 15−45, 49, 63, 28−34, 34/1, 38, 38/1, 48−50, 58, 68, Хумулешть, 1−3, Скитулуй, 1−21, 2−4, 8−32 — с 09:00 до 17:00.
Барьера Скулень, 9 — с 10:0 до 15:00.
Алба-Юлия, 5, А. Маринеску, 1−11, 2−16, 16/1, 26A, Флорешть, 1−17, 6−20A, Инешть, 2, 4, 6, 6A, И. Л. Караджале, 29−33, 33A, 30−32, Перилор, 2B, Спикулуй, 104, 106, 108 — с 09:00 до 17:00.
Рышкановка.
Акад. А. Сахарова, 6, 10, 11, 11/1, 11/2, 11/3, 16, А. Дога, 41/2, 43/1, 43/2, 43/3, Крынгулуй, 1−7, 2, Д. Рышкану, 6, 20/1, 20/4, 999, Мачилор, 18, 35−37 — с 11:00 до 16:00.
Московский проспект, 20, 20A, 20/5, 22, 22/3, 23/1, 24, 26, 26a, 26/2, 28, 28/1, 9002, Студенческая, 9, 999, 9999 — с 09:20 до 16:00.
Н. Димо, 31/1 — с 08:30 до 13:00.
