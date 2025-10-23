ГАИ Башкирии объявила о начале акции «Пешеход»

В Башкирии с 23 по 26 октября пройдёт профилактическое мероприятие «Пешеход». Об этом сообщил главный госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов.
Глава ведомства напоминает о важности соблюдения правил дорожного движения, особенно касающихся поведения пешеходов на дорогах.
Госавтоинспекция республики призывает водителей проявлять предельную внимательность за рулём, заранее снижать скорость при подъезде к пешеходным переходам.
Пешеходам следует переходить проезжую часть дороги строго в установленных для этого местах, в процессе движения по пешеходному переходу вместе с ребёнком — крепко держать его за руку, и выбирать только безопасный маршрут движения, использовать световозвращающие элементы.
Каждый участник дорожного движения несёт личную ответственность за свою безопасность и безопасность окружающих, отметил Владимир Севастьянов.
Также в Башкирии в преддверии осенних школьных каникул стартует очередной этап социальной акции «Внимание — дети!», сообщал ранее «Башинформ».