ГАИ Башкирии объявила о начале акции «Пешеход»

Госавтоинспекция республики призывает водителей проявлять предельную внимательность за рулём.

Источник: Башинформ

В Башкирии с 23 по 26 октября пройдёт профилактическое мероприятие «Пешеход». Об этом сообщил главный госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов.

Глава ведомства напоминает о важности соблюдения правил дорожного движения, особенно касающихся поведения пешеходов на дорогах.

Госавтоинспекция республики призывает водителей проявлять предельную внимательность за рулём, заранее снижать скорость при подъезде к пешеходным переходам.

Пешеходам следует переходить проезжую часть дороги строго в установленных для этого местах, в процессе движения по пешеходному переходу вместе с ребёнком — крепко держать его за руку, и выбирать только безопасный маршрут движения, использовать световозвращающие элементы.

Каждый участник дорожного движения несёт личную ответственность за свою безопасность и безопасность окружающих, отметил Владимир Севастьянов.

Также в Башкирии в преддверии осенних школьных каникул стартует очередной этап социальной акции «Внимание — дети!», сообщал ранее «Башинформ».