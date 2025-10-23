Ричмонд
Дирижер Александр Сладковский удостоен высшей награды Татарстана

Указ об этом подписал глава республики Рустам Минниханов.

Источник: vk.com/gsort

Художественный руководитель и главный дирижер Государственного академического симфонического оркестра Татарстана Александр Сладковский получил высшую государственную награду республики — орден «За заслуги перед регионом». Указ об этом подписал глава Татарстана Рустам Минниханов.

Награда вручена за выдающийся вклад в развитие культуры и искусства, а также за многолетний и плодотворный творческий труд. Документ был подписан 18 октября 2025 года.

Недавно Александр Сладковский отметил свой юбилей грандиозным концертом. В Казань на торжество прибыли известные деятели культуры, такие как Вениамин Смехов, Денис Мацуев и Ильдар Абдразаков.

Ранее мы опубликовали материал о том, куда сходить и что посмотреть в Казани. Составили для вас расписание интересных событий и спектаклей.

