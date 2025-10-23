Ричмонд
Омичам рассказали, где пройдут благотворительные Ёлки мэра

Посетить новогоднее представление смогут около 8 000 жителей города.

Источник: Om1 Омск

Традиционные благотворительные Ёлки мэра пройдут в Омском государственном цирке. Об этом мэр Омска Сергей Шелест рассказал в своём телеграм-канале.

«В программе примут участие представители цирковых жанров, так любимых детьми: фокусники, акробаты, воздушные гимнасты и клоуны — все они станут героями большой сказки, в которую будут вовлечены и маленькие зрители», — отметил мэр.

Раскрывать все секреты новогоднего представления Сергей Шелест не стал, но отметил, что посетить зимнее шоу в омском цирке смогут почти 8 000 юных жителей города.