Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 23 октября

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 538,53 тенге, евро — 623,94 тенге, рубля — 6,59 тенге.
Астана.
Курс доллара в обменных пунктах.
Средний курс покупки доллара в Астане — 537,5 тенге, продажи — 543,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах.
Средний курс покупки евро в Астане — 623,4 тенге, продажи — 631,4 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах.
Средний курс покупки рубля в Астане — 6,52 тенге, продажи — 6,67 тенге.
Алматы.
Курс доллара в обменных пунктах.
Средний курс покупки доллара в Алматы — 538,5 тенге, продажи — 540,9 тенге.
Курс евро в обменных пунктах.
Средний курс покупки евро в Алматы — 624 тенге, продажи — 628 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах.
Средний курс покупки рубля в Алматы — 6,51 тенге, продажи — 6,63 тенге.
Шымкент.
Курс доллара в обменных пунктах.
Средний курс покупки доллара в Шымкенте — 538,2 тенге, продажи — 540,2 тенге.
Курс евро в обменных пунктах.
Средний курс покупки евро в Шымкенте — 623,9 тенге, продажи — 628,6 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах.
Средний курс покупки рубля в Шымкенте — 6,53 тенге, продажи — 6,6.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут меняться.