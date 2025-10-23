Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам объяснили, когда за вторую дверь в тамбуре придется платить штраф

Эксперт по ЖКХ Бондарь: Установка второй двери в тамбуре может грозить штрафом.

Источник: Комсомольская правда

Устанавливать вторую дверь в тамбуре без необходимого на то разрешения нельзя. И нарушение данного требования влечет за собой административное наказание. Кроме того, нарушитель получит предписание демонтировать конструкцию. Об этом NEWS.ru сообщил общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Закон трактует установку второй двери как самовольную перепланировку общедомового имущества, поскольку и тамбуры, и лестничные клетки являются общедомовой собственностью. А значит, любые изменения в них необходимо согласовывать со всеми собственниками.

Жильцы, самовольно установившие дверь, по ст. 29 ЖК РФ, должны привести все в исходное состояния, то есть дверь придется снять. При этом нарушителя могут оштрафовать на 2,5 тысячи рублей.

Ранее в Государственную думу был внесен законопроект о запрете отключения или ограничения коммунальных услуг без решения суда. Речь идет о таких услугах, как отопление, газоснабжение, электроснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение.

Также сообщалось, что все «коммунальные» платежки в России в скором времени будут электронными, и оплата за услуги ЖКУ также перейдет в цифровой формат через системы ГИС ЖКХ и «Госуслуги».