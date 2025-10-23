Россиянам объяснили, когда за вторую дверь в тамбуре придется платить штраф

Устанавливать вторую дверь в тамбуре без необходимого на то разрешения нельзя. И нарушение данного требования влечет за собой административное наказание. Кроме того, нарушитель получит предписание демонтировать конструкцию. Об этом NEWS.ru сообщил общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.