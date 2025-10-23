Минздрав изменил порядок направления белорусов на обследования и госпитализацию. Подробности сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Постановлением Минздрава № 137 «О порядке информирования населения об оказании медицинской помощи и направления пациентов для получения медицинской помощи» от 7 октября 2025 года определено: оказание пациентам медицинской помощи в стационарных условиях (за исключением скорой медпомощи), проводится на основании направления организации.
В ведомстве уточнили, что по медицинским показаниям пациенты могут направляться на консультации и обследования к специалистам других учреждений. Вместе с тем на госпитализацию они могут быть направлены в организации районного, городского, областного, республиканского уровней.
При направлении белорусов для получения медицинской помощи выдаются само направление с подписью врача-специалиста, выписка из медицинских документов (с результатами проведенных обследований в соответствии с диагнозом, сроками давности и так далее).
«В случае госпитализации — срок принятия решения не должен превышать 3-х рабочих дней со дня поступления медицинских документов», — отметили в ведомстве.
Для проведения очной консультации, уточнили в Минздраве, срок принятия решения не должен превышать более одного рабочего дня. И пояснили, что направление пациентов в организации районного, городского, областного и республиканского уровней, выдают врачи-специалисты, руководители организаций и их заместители, сотрудники управлений по здравоохранению облисполкомов и Комитета по здравоохранению Мингорисполкома. Также направление могут выдавать специалисты Минздрава, которые курируют вопросы оказания медпомощи белорусам, министр здравоохранения, его заместители.
«Важно: организации здравоохранения частной формы собственности (при наличии медицинских показаний) направляют пациентов по месту закрепления в государственные организации здравоохранения», — подчеркнули в Министерстве здравоохранения.
