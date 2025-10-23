Минздрав изменил порядок направления белорусов на обследования и госпитализацию

Для проведения очной консультации, уточнили в Минздраве, срок принятия решения не должен превышать более одного рабочего дня. И пояснили, что направление пациентов в организации районного, городского, областного и республиканского уровней, выдают врачи-специалисты, руководители организаций и их заместители, сотрудники управлений по здравоохранению облисполкомов и Комитета по здравоохранению Мингорисполкома. Также направление могут выдавать специалисты Минздрава, которые курируют вопросы оказания медпомощи белорусам, министр здравоохранения, его заместители.