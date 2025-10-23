Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мужчина пытался протаранить ворота посольства РФ в Румынии

В Румынии мужчина попытался протаранить на автомобиле ворота посольства России в стране. Об этом в четверг, 23 октября, сообщает телеканал Digi24.

В Румынии мужчина попытался протаранить на автомобиле ворота посольства России в стране. Об этом в четверг, 23 октября, сообщает телеканал Digi24.

Инцидент произошел около 03:00 по московскому времени. Жандармерия и сотрудники службы информации (госбезопасности) заблокировали автомобиль и задержали водителя.

Мужчина пытался скрыться, но по итогу сдался. Сообщается, что задержанному 53 года. Наркотесты, проведенные на месте происшествия, показали наличие в его организме двух запрещенных веществ, передает телеканал.

До этого в Австралии неизвестный мужчина на автомобиле протаранил ворота генерального консульства России, расположенного на Фуллертон-стрит. Инцидент произошел после того, как водитель, остановивший машину в неположенном месте, попытался скрыться от подъехавших полицейских.

Днем ранее в ограждение КПП Белого дома врезался автомобиль. Авария произошла в 300 метрах от официальной резиденции президента США Дональда Трампа. Угроз для безопасности тогда не было выявлено, отметили в письменном заявлении Секретной службы страны.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше