Мужчина пытался протаранить ворота посольства РФ в Румынии

До этого в Австралии неизвестный мужчина на автомобиле протаранил ворота генерального консульства России, расположенного на Фуллертон-стрит. Инцидент произошел после того, как водитель, остановивший машину в неположенном месте, попытался скрыться от подъехавших полицейских.