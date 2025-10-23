НАСА подтвердило, что новая Луна будет рядом с Землей до 2083 года

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) подтвердило, что у Земли теперь два спутника, вторая Луна будет рядом с нашей планетой до 2083 года, материал из Daily Mail перевел aif.ru.
Эксперты обсерватории Pan-STARRS на Гавайях впервые объявили о присутствии «квазилуны» под названием «2025 PN7» в прошлом месяце.
Они объяснили, что на самом деле это астероид, который вращается вокруг Солнца по траектории, аналогичной нашей планете, с 1960-х годов.
В отличие от Луны, которую обычно можно увидеть невооруженным глазом, этот объект виден только в хорошие телескопы. Может показаться, что он вращается вокруг Земли, однако 2025 PN7 не связан гравитационно с нашей планетой и в итоге уйдет обратно в открытый космос.
«Более трех десятилетий спустя широко признано, что такие объекты являются естественными и представляют собой вторичный пояс астероидов, который занимает область, в которой система Земля-Луна вращается вокруг Солнца», — заявил Карлос де ла Фуэнте Маркос из Мадридского университета Комплутенсе.
Новая квазилуна «маленькая и слабая», поэтому неудивительно, что она оставалась незамеченной так долго, добавил он.
2025 PN7 находится на широком диапазоне расстояний от Земли — от 2,8 млн миль (4,5 млн км) до 37 млн миль (59 млн км).
