НАСА подтвердило, что новая Луна будет рядом с Землей до 2083 года

В отличие от Луны, которую обычно можно увидеть невооруженным глазом, этот объект виден только в хорошие телескопы. Может показаться, что он вращается вокруг Земли, однако 2025 PN7 не связан гравитационно с нашей планетой и в итоге уйдет обратно в открытый космос.