Создан первый в мире тест на определение гепатита В

«Ученые ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора зарегистрировали первый в мире быстрый тест для диагностики вирусного гепатита В на основе петлевой изотермической амплификации (Loop mediated isothermal amplification, LAMP). Новый тест сопоставим с методом ПЦР по чувствительности, но позволяет определить наличие вируса всего за 25−30 минут, что значительно ускоряет процесс диагностики по сравнению с традиционными методами», — говорится в сообщении.