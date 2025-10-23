Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Создан первый в мире тест на определение гепатита В

Он сопоставим с ПЦР по чувствительности, отметили в пресс-службе Роспотребнадзора.

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Зарегистрирован первый в мире быстрый тест для диагностики гепатита В, он сопоставим с ПЦР по чувствительности. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Ученые ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора зарегистрировали первый в мире быстрый тест для диагностики вирусного гепатита В на основе петлевой изотермической амплификации (Loop mediated isothermal amplification, LAMP). Новый тест сопоставим с методом ПЦР по чувствительности, но позволяет определить наличие вируса всего за 25−30 минут, что значительно ускоряет процесс диагностики по сравнению с традиционными методами», — говорится в сообщении.

Тест помогает быстро и точно диагностировать гепатит В, что имеет ключевое значение для оперативного выявления больных, назначения терапии и принятия противоэпидемических мер.

Гепатит В — это инфекционное заболевание, которое может привести к тяжелым поражениям печени, включая цирроз и рак. Инфекция передается через кровь и другие биологические жидкости, особенно уязвимыми являются дети и люди с ослабленным иммунитетом.