В России может измениться режим работы ПВЗ

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Ассоциация участников рынка электронной коммерции предложила ввести в России особый налоговый режим и отдельный код ОКВЭД для пунктов выдачи заказов (ПВЗ) от маркетплейсов, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на письмо, направленное министру экономического развития Максиму Решетникову.
По данным издания, авторы инициативы считают, что существующие налоговые системы, такие как общая и упрощенная, не учитывают специфики работы ПВЗ, которые функционируют по агентской модели, не позволяющей возмещать НДС.
Новый налоговый режим для данной отрасли предполагается протестировать в нескольких пилотных регионах. Согласно идее, он будет включать фиксированный налог, зависящий от количества пунктов выдачи, а также предоставление льготных ставок по доходам или прибыли, сообщается в материале.