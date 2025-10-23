Сирены прозвучали в нескольких областях Украины

В Киеве и ряде центральных и северных областей Украины введена воздушная тревога. Сигналы сирен прозвучали в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Черкасской областях. Об этом пишут местные СМИ.
