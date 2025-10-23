На Меланию Трамп подали в суд из-за мужа: в чем обвинили первую леди США

Вольф обратился в Верховный суд Нью-Йорка, требуя признать, что он не клеветал на первую леди, и выплатить ему компенсацию по закону штата о защите от исков, подавляемых общественную активность (SLAPP). Он отметил, что в Нью-Йорке действуют более строгие законы против таких исков, чем во Флориде, на которую ссылалась команда Трамп. В иске Вольфа указано, что его высказывания либо вырваны из контекста, либо защищены как мнение, основанное на фактах. Он подчеркнул, что утверждения о роли Мелании в реакции Белого дома на скандал или ее связях с Эпштейном не являются клеветой.