Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Меланию Трамп подали в суд из-за мужа: в чем обвинили первую леди США

Биограф Трампа подал в суд на его жену Меланию из-за спора вокруг дела Эпштейна.

Источник: Комсомольская правда

Биограф Дональда Трампа Майкл Вольф подал иск против первой леди США Мелании Трамп. Поводом стали угрозы ее адвокатов подать на него в суд на миллиард долларов, если он не отзовет свои высказывания о связи Мелании с Джеффри Эпштейном и не извинится. Об этом пишет Axios.

Вольф считает, что эти угрозы — попытка заставить его замолчать с помощью судебного давления. По его мнению, Мелания и ее муж используют иски, чтобы запугать критиков. Адвокат Вольфа Дэвид Корзеник заявил, что в стране создана атмосфера, где прессу пытаются дискредитировать, ограничивая свободу слова.

Вольф обратился в Верховный суд Нью-Йорка, требуя признать, что он не клеветал на первую леди, и выплатить ему компенсацию по закону штата о защите от исков, подавляемых общественную активность (SLAPP). Он отметил, что в Нью-Йорке действуют более строгие законы против таких исков, чем во Флориде, на которую ссылалась команда Трамп. В иске Вольфа указано, что его высказывания либо вырваны из контекста, либо защищены как мнение, основанное на фактах. Он подчеркнул, что утверждения о роли Мелании в реакции Белого дома на скандал или ее связях с Эпштейном не являются клеветой.

Ранее в Вашингтоне вновь установили статую Трампа и Эпштейна, держащихся за руки. Прошлое творение снесли всего за неделю до этого, однако на Капитолийском холме она появилась снова, после реставрации из-за повреждений.

Узнать больше по теме
Мелания Трамп: биография единственной первой леди США из коммунистической страны
Дональд Трамп во второй раз стал президентом США. И как заявила его нынешняя жена Мелания, в этот срок она собирается участвовать в политической жизни страны куда активнее. Собрали главное из биографии первой леди США.
Читать дальше