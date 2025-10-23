На Меланию Трамп подали в суд из-за мужа: в чем обвинили первую леди США

Биограф Дональда Трампа Майкл Вольф подал иск против первой леди США Мелании Трамп. Поводом стали угрозы ее адвокатов подать на него в суд на миллиард долларов, если он не отзовет свои высказывания о связи Мелании с Джеффри Эпштейном и не извинится. Об этом пишет Axios.
Вольф считает, что эти угрозы — попытка заставить его замолчать с помощью судебного давления. По его мнению, Мелания и ее муж используют иски, чтобы запугать критиков. Адвокат Вольфа Дэвид Корзеник заявил, что в стране создана атмосфера, где прессу пытаются дискредитировать, ограничивая свободу слова.
Вольф обратился в Верховный суд Нью-Йорка, требуя признать, что он не клеветал на первую леди, и выплатить ему компенсацию по закону штата о защите от исков, подавляемых общественную активность (SLAPP). Он отметил, что в Нью-Йорке действуют более строгие законы против таких исков, чем во Флориде, на которую ссылалась команда Трамп. В иске Вольфа указано, что его высказывания либо вырваны из контекста, либо защищены как мнение, основанное на фактах. Он подчеркнул, что утверждения о роли Мелании в реакции Белого дома на скандал или ее связях с Эпштейном не являются клеветой.
Ранее в Вашингтоне вновь установили статую Трампа и Эпштейна, держащихся за руки. Прошлое творение снесли всего за неделю до этого, однако на Капитолийском холме она появилась снова, после реставрации из-за повреждений.