В Башкирии составили список деревень с самыми необычными названиями

Другие же населенные пункты, чьи названия будто сошли со страниц фольклора. Так, в Бакалинском районе есть деревня Пальчиково, а в Белебеевском — Кум-Косяк и Мочилки, в Балтачевском районе есть деревня Чипчиково. В Туймазинском районе значится Киска-Елга, в Белорецком — Реветь, а в Бирском — Лежебоково. Деревни под названием Веселовка можно найти в Аургазинском и Федоровском районах. А также в Башкирии имеются: Веселая Поляна (Бакалинский район), Крепостной Зилаир (Баймакский район), Новые Усы (Бакалинский район), Пенькозавода (Бакалинский район), Нижняя Майка (Кугарчинский район), Пчелка — Куюргазинский район, Нижний и Верхний чат (Янаульский район).