В Башкирии составили список деревень с самыми необычными названиями

Издание «Уфимская неделя» разыскало самые необычные названия башкирских поселений. Среди них — Венеция в Дюртюлинском районе (деревню частенько затапливает) и Русская Швейцария в Белебеевском районе, которая знаменита тем, что попала в дипломатический скандал (спор урегулировали, название сохранили). Есть в Башкирии и свой Париж — в Кигинском районе. Как и «Швейцарию», «Париж» привезли на родину вернувшиеся с войны 1812 года. А в Татышлинском районе есть Ташкент — это название появилось после Великой Отечественной войны.
Немало поселений были основаны или получили новые наименования в период становления советской власти, и сейчас они выглядят несколько архаично: Культура (Аургазинский район), Заветы Ильича (Иглинский район), Труженик (Благовещенский район), Политотдел, Дружба и Вперёд (Давлекановский район), Родина (Гафурийский район), Красный Муравей (есть в Иглинском и Белокатайском районах), Радио (Салаватский район), Юность (Шаранский район), Верный (Иглинский район).
Другие же населенные пункты, чьи названия будто сошли со страниц фольклора. Так, в Бакалинском районе есть деревня Пальчиково, а в Белебеевском — Кум-Косяк и Мочилки, в Балтачевском районе есть деревня Чипчиково. В Туймазинском районе значится Киска-Елга, в Белорецком — Реветь, а в Бирском — Лежебоково. Деревни под названием Веселовка можно найти в Аургазинском и Федоровском районах. А также в Башкирии имеются: Веселая Поляна (Бакалинский район), Крепостной Зилаир (Баймакский район), Новые Усы (Бакалинский район), Пенькозавода (Бакалинский район), Нижняя Майка (Кугарчинский район), Пчелка — Куюргазинский район, Нижний и Верхний чат (Янаульский район).
Есть в Башкирии и две деревни с названием Марс — в Аургазинском и Кушнаренковском районах.