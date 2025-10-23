ВС РФ разбили группу арабских наемников в зоне СВО

Российские войска в ДНР уничтожили группу арабских наемников. Большая часть была ликвидирована на месте. Об этом сообщил боец «Южной» группировки войск с позывным «Француз».
