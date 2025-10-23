Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС РФ разбили группу арабских наемников в зоне СВО

Российские войска в ДНР уничтожили группу арабских наемников. Большая часть была ликвидирована на месте. Об этом сообщил боец «Южной» группировки войск с позывным «Француз».

Российские войска в ДНР уничтожили группу арабских наемников. Большая часть была ликвидирована на месте. Об этом сообщил боец «Южной» группировки войск с позывным «Француз».

Читать далее.