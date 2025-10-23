Багреева: 10 московских проконкурентных практик вошли в Белую книгу ФАС РФ

Также в числе включенных в Белую книгу ФАС за 2024 год московских практик: платформа «Открытый контроль» для диалога между представителями бизнеса и контрольных органов, программа содействия экспортерам высокотехнологичной продукции Московского экспортного центра, московская экосистема поддержки креативного сектора, «Центр материалов» для творческих индустрий города, диджитал-киноплатформа «Москино», проекты по развитию туристического потенциала города, новые меры поддержки промышленников и предпринимателей и другие городские практики.