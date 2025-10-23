Багреева: 10 московских проконкурентных практик вошли в Белую книгу ФАС РФ

Федеральная антимонопольная служба России 10 столичных проконкурентных практик в Белую книгу по итогам 2024 года, рассказала заместитель мэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
Заммэра напомнила, что Белая книга ФАС ежегодно публикует наиболее эффективные решения региональных властей, направленные на поддержку и развитие конкуренции.
«Из 61 практики, которые были внесены в Белую книгу по итогам прошлого года, 10 — московских. Столица активно внедряет в экономику города инструменты, способствующие созданию благоприятной конкурентной среды, развитию промышленности и предпринимательства», — рассказала Багреева.
Например, в виде одной практики в книгу были включены сразу пять сервисов и функциональных решений, работающих на Портале поставщиков Москвы, включая совместные котировочные сессии, благодаря которым городские заказчики могут объединяться для организации одинаковых закупок, а также, добавила Багреева, «Школу поставщика», помогающую новым пользователям работать на портале.
Также, по информации руководителя департамента Москвы по конкурентной политике Кирилла Пуртова, в Белой книге отметили сервис машинного анализа документов технического задания, который автоматически составляет краткое изложение документов, интеграцию ресурса с сервисом «Госключ», упростившая процесс электронного подписания документов, а также данная поставщикам возможность предлагать до 20% эквивалентных товаров в ходе котировочных сессий для обеспечения баланса интересов заказчиков и поставщиков.
По словам Пуртова, столичный портал поставщиков постоянно развивается, благодаря чему растет число бизнеса в госзаказе и конкуренция между участниками торгов.
Также в числе включенных в Белую книгу ФАС за 2024 год московских практик: платформа «Открытый контроль» для диалога между представителями бизнеса и контрольных органов, программа содействия экспортерам высокотехнологичной продукции Московского экспортного центра, московская экосистема поддержки креативного сектора, «Центр материалов» для творческих индустрий города, диджитал-киноплатформа «Москино», проекты по развитию туристического потенциала города, новые меры поддержки промышленников и предпринимателей и другие городские практики.