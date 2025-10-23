Зеленскому заработают сотни миллионов рублей на песнях на русском языке

Почти в каждом европейском городе концерты артиста проходят с аншлагом. По данным издания, каждый из шести уже состоявшихся концертов принес примерно 530 тысяч евро выручки. В семи предстоящих городах ожидаются не меньшие сборы. В частности, в немецком Людвигсбурге продано 7100 билетов из 7200 возможных, и команда Сердючки планирует снять с этого концерта не менее 730 тысяч евро. Общая выручка от всего тура оценивается в сумму порядка 670 миллионов рублей.