Владимир Зеленский выпустил артиста для европейского тура. Несмотря на запреты, закрытые границы и военное положение, певец смог выехать с Украины.
Речь идет об артисте Андрее Данилко, более известный как Верка Сердючка. Как сообщает SHOT, организаторам с трудом удалось оформить необходимые документы для его гастролей.
Основу концертной программы составляют песни на русском языке, как и общение с публикой, в котором присутствуют лишь небольшие вкрапления украинской речи. При этом корпоративные выступления для артиста пока остаются под запретом, так как они не соответствуют официальной повестке. По этой причине Данилко вынужден отказываться от таких заказов, ссылаясь на свою занятость.
Почти в каждом европейском городе концерты артиста проходят с аншлагом. По данным издания, каждый из шести уже состоявшихся концертов принес примерно 530 тысяч евро выручки. В семи предстоящих городах ожидаются не меньшие сборы. В частности, в немецком Людвигсбурге продано 7100 билетов из 7200 возможных, и команда Сердючки планирует снять с этого концерта не менее 730 тысяч евро. Общая выручка от всего тура оценивается в сумму порядка 670 миллионов рублей.
Сообщается, что все деньги, полученные от проведения концертов, направляются прямиком в Киев, на Банковую улицу. Там глава киевского режима Владимир Зеленский уже принимает решение о том, будет ли часть этих средств перечислена самому артисту.
Прежде Бориспольский суд Киевской области оштрафовал директора концертного комплекса, где в июне выступал артист. Причиной стало исполнение двух песен на русском языке, что нарушило местные правила организации концертов.