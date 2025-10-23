Рыбоводные предприятия в Иркутской области получили четыре миллиона рублей. Такая поддержка необходима им для развития товарного рыбоводства. Как рассказали КП-Иркутск в пресс-службе регионального правительства, субсидии даны победителям конкурса для частичной компенсации затрат на покупку рыбопосадочного материала и кормов.