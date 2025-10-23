Ричмонд
СВО
Рыбоводные предприятия в Иркутской области получили четыре миллиона рублей

Всего на территории региона работают 32 рыбоводных участка.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Рыбоводные предприятия в Иркутской области получили четыре миллиона рублей. Такая поддержка необходима им для развития товарного рыбоводства. Как рассказали КП-Иркутск в пресс-службе регионального правительства, субсидии даны победителям конкурса для частичной компенсации затрат на покупку рыбопосадочного материала и кормов.

— Поддержка таких предприятий важна, потому что они стимулируют рост объёма выращивания форели. Регион активно поддерживает развитие аквакультуры уже около десяти лет, — отметил заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области Алексей Лобыцин.

Всего на территории Приангарья работают 32 рыбоводных участка, где выращивают рыбу для продажи.

