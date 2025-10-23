Ричмонд
В Солигорске женщина нашла летучих мышей под обшивкой балкона

Жительница Солигорска вызвала спасателей из-за летучих мышей на балконе.

Источник: Комсомольская правда

В Солигорске женщина нашла летучих мышей под обшивкой балкона. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Вечером 22 октября жительница Солигорска обнаружила на своем балконе под обшивкой несколько летучих мышей. Женщина обратилась за помощью к спасателям. Сотрудники МЧС, приехавшие на место, поймали летучих мышей, отпустив их во двор.

Тем временем в Беларуси льгота для владельцев собак изменится в 2026 году.

Кстати, синоптики сказали о резком потеплении до +17 градусов в Беларуси 23 октября.

А еще с 2026 года в Беларуси новые санитарные нормы для жилых домов: аварию из-за прорванной канализации удалят за сутки, мусороприемные камеры будут мыть каждый месяц.