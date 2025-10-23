В Солигорске женщина нашла летучих мышей под обшивкой балкона. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Вечером 22 октября жительница Солигорска обнаружила на своем балконе под обшивкой несколько летучих мышей. Женщина обратилась за помощью к спасателям. Сотрудники МЧС, приехавшие на место, поймали летучих мышей, отпустив их во двор.
